ANALİZ | Türkiye'de et fiyatları dünya ortalamasının üstünde artıyor

Önümüzdeki süreçte dünya ölçeğinde enflasyonun yükseliş trendine geçebileceğine dönük endişeleri içeren yazı ve haberler ekonomi basınında giderek daha fazla yer bulmaya başladı. Endişelerin bir tarafını, özellikle emperyalist merkezlerde yürürlüğe konan devasa parasal ve mali genişleme adımları oluşturuyor. Bir başka taraf ise pandeminin gıda tedarik zincirlerinde yarattığı tahribat nedeniyle gıda fiyatlarında gözlenen artış.

Bunun son örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde Bloomberg’de yayınlanan ve et fiyatlarındaki artışı konu alan haberdi. Diğer emtialarla birlikte tahıllarda ve soya fasulyesinde yaşanan çarpıcı artışın yanı sıra haber, et fiyatlarının son 4 aydır istikrarlı bir şekilde arttığını belirtiyor.

Haberin dayandığı veri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Et Fiyat Endeksi. Endeks verilerine uzun vadeli bakıldığında henüz durum alarm verici seviyelerde görülmemekle beraber, pandemi nedeniyle yem, nakliye vb. kalemlerdeki artış ve bunun kısa süreli olmayacak olma ihtimalinin durumu ciddi kıldığı bir gerçek.

Et fiyatlarının Türkiye’deki seyrine kısaca bakacak olursak, TÜİK’in sepetinde yer alan mütevazı fiyatlar dahi fiyatların nasıl bir yükseliş içerisinde olduğunu göstermeye yetiyor. 2003 yılı ortalama fiyatlarını 100 veri aldığımızda, 2021 Ocak ayına gelindiğinde kuzu etindeki birikimli fiyat artışının %600, dana ve tavuk etindeki artışın ise %400 seviyelerinde olduğu görülüyor. Bir mukayese gerekirse, aynı dönemde FAO’nun et fiyat endeksindeki artış %65 civarında.

Gıda fiyatlarındaki küresel yükseliş Türkiye için ne anlam ifade ediyor?

AKP’nin tarım ve hayvancılıkta yarattığı yıkımın izaha muhtaç bir tarafı yok. Ancak bu, AKP öncesi dönemde işlerin çok da yolunda olduğu anlamına da gelmiyor; Türkiye kapitalizminin, tarımı geri bir yapıya mahkûm edişinin tarihi AKP’yi aşmaktadır. AKP döneminde yıkımın çok daha büyük boyutlara ulaşması bu gerçeği değiştirmediği gibi bu bağlamda “Türkiye önceden kendi kendine yeten bir ülkeydi” ifadesi de gerçeği tam anlamıyla yansıtmıyor.

Çok kabaca değinecek olursa, başta düşük verimli üretim ve yüksek ithal girdi bağımlılığı olmak üzere arz tarafında yığınla yapısal sorunun üzerine AKP’li yıllar boyunca artan zincir restoranlar, internet üzerinden tüketimin yaygınlaşması ve turizm sektörünün hızla büyümesi gibi talep kaynaklı gelişmelerin binmesi fiyatlar üzerinde önemlice bir baskı yarattı. Ancak yine kabaca 2003-2013 yılları arasında Türk lirasının dolar başta olmak üzere diğer önemli para birimleri karşısındaki görece değerli seyretmesi ile özellikle 2011 sonrasında gıda fiyat artışlarının dünya ölçeğindeki zayıf seyri, durumu “idare edilebilir” kılan faktörler oldu.

2013 sonrası ise liranın hızla değersizleşmesi gıda enflasyonu açısından büyük bir kırılma yarattı. Nitekim aşağıdaki grafik USD/TL kurunun yükselişe geçtiği dönemeçlerde Türkiye’de gıda fiyatlarının dünyadan nasıl ayrıştığını çarpıcı bir şekilde özetliyor. Gerek Türkiye kapitalizminin iktisadi kırılganlıkları gerekse de dış ve iç politikada yaşanan sıkışma göz önüne alındığında, kurlarda son dönemde yaşanan geri çekilişin çok çok uzun süreli olduğunu söylemek oldukça zor. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz dönemi öncekilerden ayıran, kur gelişmeleri ve artan talepten beslenen gıda enflasyonuna bir de pandemi ve kuraklık vb. nedenlerle dünya ölçeğinde artan fiyatların eklenebileceğidir.

Gıda enflasyonunda olası hızlanışa eşlik edecek olansa yüksek ve yapışkan işsizliktir. Türkiye’de çeşitli hesaplamalara göre geniş tanımlı işsizlik oranı Kasım 2020 verilerinde %25 civarındadır. Geniş tanımlı genç işsizlik oranı %40 civarı iken bu genç erkeklerde %35, genç kadınlarda ise %50 sınırındadır. Yoksulluğun hep bir gerçek olduğu memleketimizde artık adlı adınca açlık, kentli, yoksul halk yığınları için maddi ve giderek büyüyen bir tehdit olarak beliriyor.

