ANALİZ | Rusya: İki referandumun yıldönümü

Geçen hafta Rusya ve tüm eski Sovyet coğrafyasında 17 Mart 1991 tarihi hatırlandı. Bu tarihte Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Gorbaçov’un çağrısıyla bir referandum düzenlenmiş; bu referandumda Sovyet vatandaşlarının yüzde 76’sı birliğin sürmesinden yana oy kullanmıştı. Ancak kısa süre içinde Gorbaçov-Yeltsin ikilisi birbirlerini tamamlayan düşman kardeşler olarak karşı devrimi mantıki sonucuna ulaştırmış, referandumun üzerinden bir yıl bile geçmeden, halkın dörtte üçünün devam etsin dediği ülkenin resmi varlığı sona erdirilmişti.

17 Mart 1991, yıllarca çözülüş takviminin silik yapraklarından biri olarak kaldı. Karşı devrimin şiddetiyle kalkan toz duman arasında halkın iradesinin nasıl yok sayıldığı unutturuldu. 21. yılına giren Putin iktidarının ilk dönemlerinde yayılan, ülkenin yeniden ayağa kalkacağı yönündeki iyimser görüşün aşınmaya başladığı son zamanlarda ise giderek daha fazla sayıda insan o muazzam Sovyet ülkesinin ellerinden nasıl kayıp gittiğini sorguluyor. “Sovyetler Birliği’nde yaşamak ister miydiniz?” ya da “Stalin sizce bir kahraman mıydı yoksa bir canavar mı?” türünden Rusya’da artık popüler kültürün parçası olmuş anket çalışmalarının da ortaya koyduğu açık gerçek şu: Toplumda yaygın Sovyet nostaljisi var.

Bir başka referandum

Ancak gelin görün ki, Mart ’91 referandumunun yıldönümü 7 yıldır, hemen ardından gelen başka bir yıldönümü nedeniyle gümbürtüye gidiyor. Rusya’da artık her yıl 18 Mart, Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya iltihakının yıldönümü olarak kutlanıyor. 2014’te Maidan olayları olarak anılan karşıdevrimci kalkışmanın ardından Ukrayna’da iktidar değişikliği yaşanmış; Rusya ve Ukrayna savaş durumuna gelmişti. Rus ordusu Kırım’a girdikten sonra, 16 Mart 2014’te Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde ve Sivastopol kentinde referandum düzenlenmiş; bölge halkına Rusya’ya katılımı destekleyip desteklemedikleri sorulmuştu. Referandumda ezici çoğunluğun “Rusya tercihi” birkaç gün içinde yapılan “katılım anlaşması” ve Putin’in nihai onayıyla hayata geçirilmişti. Bu gelişme batı dünyasında büyük bir infial yarattı; ancak ABD ve müttefikleri Rusya’ya yaptırım yağdırmaktan başka bir şey yapamadılar. Putin yönetimi bu zaferi Rus ulusal gururuna eklenmiş bir hâle olarak tepe tepe kullandı. Kullanmaya da devam ediyor.

Suçlu Bolşeviklermiş!

Bu yıl Moskova Kırım’ın “eve dönüşü” şerefine dev bir konsere ev sahipliği yaptı. Konser tam da Biden’ın Putin’in bir katil olduğunu düşündüğünü “söyleyiverdiği” televizyon programından birkaç gün sonra, Rus devleti tarafından gövde gösterisine dönüştürüldü. 81 bin kişinin katıldığı konserde Putin kısa ama oldukça ilginç vurguları olan bir konuşma yaptı. Konuşmayı ilginç yapan, Rus kanı, Rus genleri, Rus ruhu ve inancı gibi sözlerin havada uçuştuğu ağır milliyetçi retoriği değildi. Sovyet tarihi ile ilgili “tutarsız çıkışlar” üzerine kurulu son derece tutarlı ve pragmatik bir politika geliştirmiş olan Rusya lideri, bu kez Bolşevikleri dev Rus ülkesinin topraklarını küçültmekle suçladı: “Bugüne kadar anlaşılamamış nedenlerle Bolşevikler dikkate değer miktarda Rus toprağını devlet benzeri oluşumlara terk etti. Sonra da kendileri partiyi içerden çökerterek Sovyetler Birliği’ni yok ettiler. Bunun sonucunda Rusya muazzam büyüklükte toprak ve jeostratejik alan kaybetti.” Putin emperyalistlerin eski Sovyet cumhuriyetlerinin büyük bölümü üzerinde oynadıkları oyunlarla Rusya’yı nasıl kuşattıklarını görüyor ve faturayı Bolşeviklere kesiyor.

Antikomünist bürokratlar, yeni yetme işadamları, batılı emperyalistler

Gerçekse Putin’in ortaya koyduğundan epey farklı: Bir kere Bolşeviklerin Çarlık topraklarıyla ilgili tasarruflarında anlaşılmayacak bir şey yok. Çarlığın sömürgesi haline getirdiği toprakların “Ruslara” değil, o topraklarda yaşayan halklara ait olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle Ekim Devrimi’nin hemen ardından devrimi eski Çarlık topraklarına yayma mücadelesi “ulusların kendi kaderini tayin hakkı” politikası ile birleşti. Ayrıca SBKP’yi çökerten, Sovyetler Birliği’nin sonunu getiren Bolşevikler değil, onların mirası üzerinde tepinen, Putin’in de aralarında yetiştiği ve her fırsatta güzel sözlerle andığı anti-komünist bürokratlar, yeni yetme “işadamları” ve onların destekçisi batılı emperyalistlerdi. Yıllarca birlikte yaşamayı başarmış halklar, kendi bölgesinde “jeo-stratejik alan” kapmaya çalışan bir avuç anti-komünist tarafından birbirine düşürüldü. Milliyetçilikle zehirlenmiş, örgütsüzlükle paralize edilmişlerdi. Yine de 17 Mart 1991’de sandığa gidip Gorbaçov’un önerdiği yeni/gevşek yapıda da olsa birlik içinde kalma yönünde irade beyan ettiler. Baltık bölgesi ve Kafkaslarda yerel organları ele geçirmiş karşıdevrimcilerin boykot kararına rağmen buralarda yaşayan insanların önemli bir bölümü sandıklarını kurmayı ve oy kullanmayı başarmıştı. Referandumda Sovyetlerin devamı için en büyük destek, Türkiyeli faşistlerin Sovyet zulmünden çektikleri acıları dillerine pelesenk ettikleri Orta Asya cumhuriyetlerinden ve Azerbaycan’dan gelmişti. Evet oyları bu bölgelerin tamamında yüzde 90’ın üzerindeydi.

Sovyetler Birliği’nin devamı için evet oyu veren insanların hayali, emperyalist tehditler karşısında sığınabildiği tek liman Rus milliyetçiliği olan, sermaye egemenliğinin sakatladığı bir devletin kanatları altında olmak değildi elbette. Yalnızca, güvenlik içinde, karnı tok, sırtı pek yaşamak istiyorlardı. Milyonlarca insanın insanca yaşama talebini yok sayan, koskoca ülkenin çözülüşünden o ülkenin yaratıcılarını sorumlu tutacak kadar pervasızlaşan siyasetçilere rağmen sosyalizm çözüldüğü topraklarda eninde sonunda yeniden canlanacak.