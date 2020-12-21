Anadolu Üniversitesi'nde online sınav sırasında sistem çöktü

Anadolu Üniversitesi'nin online sınavları sırasında sistem çöktü, öğrenciler sınav ortasında sistemin bakıma girdiği mesajıyla karşılaştı.

Çok sayıda öğrenci sınavın bitmesine 3 saat kala sistemin çökmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bir öğrenci tepkisini "Her dönem öğrencilerden para alıyorsunuz ama sınav günü, öğrencileri mağdur etmeyecek alt yapıya sahip değilsiniz. Beceremiyorsanız, lütfen online sınav işine bulaşmayın. O konudan da eksik kalın" diye dile getirdi.

Bir başka öğrenciyse "Sınav sorularını çözerken sonraki soruya geçiş yapmadı hemde süredimden gitti bu nasıl iş. Son güne bırakmamanız gerekiyordu diyebilirsiniz ama insanlarında işi gücü var bunuda hesaba katmanız gerekiyordu" diye yazdı.