Anadolu Otoyolu'nda ulaşım çift yönlü durdu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde ulaşım kar yağışı nedeniyle çift yönlü durdu. Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Düzce ve Sakarya kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu.

Otoyolun Sakarya kesimi ile Hendek kesimi Yeşilyayla mevkii Ankara istikametinde de araçların arıza yapması ve kayması sonucu kilometrelerce kuyruk oluştu.

Zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkiinde, aralarında TIR ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Karayolları ekipleri yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.