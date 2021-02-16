'Anadolu Federe İslam Devleti' lideri Metin Kaplan'a beraat

"Anadolu Federe İslam Devleti / İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği" lideri olarak yargılandığı davada 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 12 yıl hapis yatan Metin Kaplan'ın yeniden yargılama talebinin kabul edilmesiyle yapılan yargılamasında karar duruşması görüldü.

DHA'daki habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kasım 2016'da tahliyesine karar verilen Metin Kaplan katılmadı.

'FETÖ' savunması

Mütalaaya karşı savunma yapan avukat Hüsnü Tuna, "Söz konusu yapının Anıtkabir'e silahlı eylem yapacağına ilişkin isnatta bulunulmuştur. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre herhangi bir saldırıya yönelik uçak tutulduğu iddiası gerçek dışıdır. 'FETÖ' örgütü tarafından Tahşiye ile devam eden muhafazakar kesime yapmış olduğu kumpaslar içinde bu olay ilk kumpastır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Mahkeme beraatine hükmetti

Mahkeme heyeti, hükümlü Kaplan hakkında verilen mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Hükümlü Kaplan'ın TCK'nin 146. maddesindeki suçu işlediğine dair "kuşkudan uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" beraatine karar verildiği belirtildi.

Metin Kaplan hakkındaki beraat kararı kesinleşince hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süreler yönünden maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceğinin bildirilmesine de karar verildi.

Ne olmuştu?

Almanya'nın sınır dışı etmesi üzerine 13 Ekim 2004'te Türkiye'ye getirilen Metin Kaplan, dönemin İstanbul, Erzurum ve Adana DGM'lerince açılan, "Uçakla Anıtkabir'e saldırı" ve "Fatih Camisi'nin işgal hazırlığı"nın da aralarında bulunduğu 13 ayrı suçlamaya ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmıştı. Kaplan ilk yargılamada 20 Haziran 2005 tarihli duruşmada, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışsa da Yargıtay 9. Ceza Dairesince bu karar bozulmuştu.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yargılamada ise Kaplan, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapse çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı, Kaplan'ın eylemlerinin "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek bozulması yönünde hüküm kurmuştu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 2010'da Kaplan'ı, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kaplan'ın avukatları, 1 Ağustos 2014'te mahkemeye başvurarak müvekkillerinin yeniden yargılanması ve tahliye edilmesine yönelik başvuruda bulunmuştu. Avukatlar aynı dönem Anayasa Mahkemesine, "hak ihlali" iddiasıyla bireysel başvuru da yapmıştı.

Talebi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2016'da, Kaplan'ın AİHM kararı çerçevesinde yeniden yargılanmasına ve bu karar doğrultusunda tahliye edilmesine hükmetmişti.

Kaplan, Almanya'da yaşadığı dönemde halifeliğini ilan etmişti.