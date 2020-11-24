Anadolu Efes'te dört kişi Covid-19'a yakalandı

Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan Covid-19 testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Anadolu Efes kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada şöyle denildi:

"20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir."