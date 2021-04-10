Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin Euroleague eşleşmeleri belli oldu

Avrupa basketbolunun en önemli kulüpler organizasyonu olan Euroleague'de normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, altıncı sıradaki Real Madrid ile eşleşirken, sezonu 7. sırada tamamlayarak ilk 8'e giren Fenerbahçe, ikinci sıradaki CSKA Moskova ile rakip oldu.

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak takımlar Dörtlü Final'e yükselecek.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde: