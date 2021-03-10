Anadolu Ajansı'ndan Ferhan Şensoy'a Rasim Öztekin sansürü

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında yaşamını yitiren tiyatrocu Rasim Öztekin için tören düzenlendi. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından Öztekin'in cenazesi profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Buradaki törende konuşma yapan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, "Sadece babama teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için. Evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Onu çok seviyorum, her şey için, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Rasim Öztekin'in geçtiğimiz aylarda kavuğunu devrettiği Şevket Çoruh ise, "Rasim ağabey, 3 gün öncesine kadar hâlâ o zaman makinesinde bilet kesiyordu. Ta ki zamanın öneminin olmadığı yerde, ustaları ile buluşmaya gidene kadar. Rasim ağabey, kavuğu bize teslim ettin, asla pişman olmayacaksın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'ndan sansür

Kavuğu Rasim Öztekin'e devreden Ferhan Şensoy ise sağlığı sebebiyle törene katılamadı. Şensoy törene bir mektup gönderdi. Şensoy'un kızı Derya Şensoy babasının Rasim Öztekin için yazdığı "veda mektubu"nu iletti.

Şensoy'un mektubu şöyle:

"Orta oyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta Oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta Oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."

Anadolu Ajansı (AA) ise Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin için yazdığı mektubu sansürledi. AA, Şensoy'un mektubunun sonundaki "neşeli bir meyhanede" kısmına yer vermedi.