Anadolu Ajansı 'aşı dağıtımı' paylaşımını sildi

Anadolu Ajansı (AA) Çin'den gelen aşıların dağıtım için tırlara yüklendiğini canlı yayın aracılığı ile duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşılan yayın başlığında, "Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor" denildi.

AA'nın paylaşımı daha sonra sildiği görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların 11 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacağını açıklamış, "Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz" demişti.