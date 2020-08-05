Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan kaptan: Gübreleme için taşındığını düşünmüştüm

Lübnan’da Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın nedeni olduğu belirtilen amonyum nitrat varillerini limana taşıyan MV Rhosus adlı geminin kaptanı Boris Prokoşev, gemideki maddelerin gübreleme için taşındığını sandığını söyledi.

Moskva 24 televizyonuna demeç veren Boris Prokoşev, "Onların gübre olduğunu sanıyordum. Arazilerde gübreleme yapılması için taşındığını düşünmüştüm. Belgelerde bu şekilde belirtiliyordu" dedi.

Batum'dan Mozambik'e doğru seyrettiklerini ancak teknik sorunlar nedeniyle Beyrut Limanı'nda durduklarını anlatan Prokoşev, "Gemideki tüm kamaralar kilitliydi ve anahtarlar limandaki göç servisinde tutuluyordu. Birkaç kişi gemiye gelerek denetim gerçekleştirdi. Onların orada neler yaptığını bilemem ancak daha sonra geminin boşaltıldığını ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda depoya amonyum nitrat taşındığını öğrendim" diye konuştu.

Sputnik’te yer alan göre Prokoşev, Batum'dan Mozambik'e giden gemiye amonyum nitrat taşıdığı gerekçesiyle Beyrut Limanı'nda el koyulduğunu kaydetti.

2014 yılında Rusya Denizciler Sendikası, Moldova bandıralı Rhosus adlı geminin Beyrut Limanı'nda durduğunu ve gemi sahibinin mürettebatı kaderine terk ettiğini duyurmuştu. Geminin ciddi işletme ihlalleri nedeniyle alıkoyulduğu belirtilmişti. Gemi sahibi, projeye olan ilgisini yitirince mürettebata maaş ödemedi ve patlamaya yol açan amonyum nitrat 6 yıl boyunca limanda kaldı.