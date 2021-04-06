Amirallerin avukatı: TEM’de nezarethanede tutuluyorlar, şartlar çok kötü

Gözaltındaki emekli amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, 10 emekli amiralin Terörle Mücadele Şubesi’nin nezarethanesinde tutulduğunu dile getirdi.

Ankara Gazetecisi'nden Alican Uludağ'a konuşan Erol, gözaltındaki amirallerden biri hariç, 9’nun avukatlığını kendisinin yaptığını belirterek, Celal Ülgen’in açıklamalarının doğru olmadığını, soruşturmanın selameti açısından şimdilik buna ilişkin bilgi veremeyeceğini söyledi.

Perşembe günü adliyeye sevk

Gözaltındaki 10 kişiden 5’nin Balyoz davasında tutuklu yargılanıp beraat ettiğini anımsatan Erol, savcılığın ifadeye davet ettiği 4 kişinin Çarşamba günü emniyete geleceğini, ifadelerin Çarşamba günü alınabileceğini, Perşembe de adliyeye sevk olabileceğini kaydetti.

'Bildiri değil, duyuru'

Avukat Erol, yapılan açıklamanın “bildiri” olmadığını belirterek, “Bunun altını çiziyorlar bir kere. Sadece duyurudur” dedi.

Erol, “İçerik yanlış mı? Ülke çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bugün konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar” diye sordu.

Suçlama konusu TCK’nin 316/1 maddesindeki atılı “Suç için anlaşma” suçunun unsurları olmadığını ifade eden Erol, “Kanun elverişli vasıtalardan bahsediyor. Emekli insanlar hangi elverişli vasıtasıyla yapacaklar. Artık her sıkıntıda darbe söylentisi çıkarılıyor” diye konuştu.

TEM'de tutuyorlar

Avukat Erol, gözaltındaki emekli amirallerin tutulduğu konuşların nasıl olduğuna ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şuan TEM’de nezarethanede tutuluyorlar. Şartlar çok kötü. Önce üçer kişi tutuluyordu, ancak koronavirüs nedeniyle itiraz ettik. Şimdi ikişerli şekilde kalıyorlar. Orada gördüğüm manzara nedeniyle ofise ağlayarak döndüm. Kaldıramıyorum böyle görüntüleri. Tecrübesinden yararlanacağınız insanları gözaltında tutuyorsunuz.”