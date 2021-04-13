'Amirallerin açıklamasıyla ilgili TSK içinden ya da yurt dışından bir bağlantı tespit edilmedi'

İktidara yakın köşe yazarlarından Abdülkadir Selvi emekli amirallerin Montrö ve TSK içindeki dinci yapılanmayla ilgili uyarılar içeren açıklamasıyla ilgili soruşturmada bildirinin hazırlanma sürecinde TSK içinden ya da yurt dışından bir bağlantının tespit edilmediğini yazdı.

Amirallere sorulan soruları da köşesine taşıyan Selvi bugünkü köşesinde şunları yazdı:

"WhatsApp grubu hakkında detaylı 6-7 sorunun yöneltildiği emekli amirallere yurtdışına çıkıp çıkmadıkları,hangi ülkelere gittikleri,üye oldukları derneklere ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Onlardan başlıcaları şunlar;

1- Söz konusu bildiriden ne zaman haberdar oldunuz?

2- Bildiri için aranızda hazırlık toplantısı yaptınız mı?

3- Bildirinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı noktasında bilginiz oldu mu?

4- Sizin mutabık kaldığınız metin dışında bildiriye ilaveler ya da çıkarmalar oldu mu?

5- Bildiriye son şeklini kim verdi?

BİLDİRİ METNİNİ KABUL ETTİLER

Tabii ilk olarak yayınlanan bildiri metni gösteriliyor. Üzerinde çalışılan metin bu muydu, diye soruluyor. Bildiriye, sonradan ilave olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Emekli amirallerin bildiri metnini kabul ettiği ifade ediliyor.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILDI

Emekli amirallerin, TSK içinde bağlantılarının olup olmadığı da araştırılan noktalardan birini oluşturuyor. Hakeza dış bağlantılarının olup olmadığı da üzerinde durulan konulardan biri oluyor.

BAĞLANTILARI TESPİT EDİLEMEDİ

Emekli amirallerin TSK içindeki muvazzaflarla sosyal münasebetleri olabilir. Netice itibariyle aynı ocaktan yetişiyorlar. Ama bildirinin hazırlanma sürecinde TSK içinde bir bağlantı tespit edilemedi. Ayrıca bir yurtdışı irtibatı da ortaya çıkmadı. Bildiriye son şekli emekli amiral Ergun Mengi’nin verdiği ifade edildi."