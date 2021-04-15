Amirallere elektronik kelepçe

Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “sarık ve cübbe” giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.