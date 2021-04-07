Amiraller, Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor

Gözaltındaki emekli amiral Cem Gürdeniz’in avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili “zevzeklik” diyen Meral Akşener’e ve Devlet Bahçeli’ye dava açacaklarını duyurdu.

KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman’ın konuğu gözaltına alınan emekli amiral Cem Gürdeniz’in avukatı Şule Nazlıoğlu Erol oldu.

İsmail Saymaz, Erol’a Meral Akşener’in “zevzeklik” ifadesini sorunca Erol “Bu ifadeden dolayı çok üzgünler. Mutlaka yasal haklarımızı kullanacağız. Sadece Meral Akşener’e değil, MHP’nin başındaki kişiye de dava açacağız” dedi.

Bahçeli ve Akşener'in açıklamaları

104 emekli amiral, Montrö tartışmaları ve ‘takkeli’ Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili bildiri yayımlamıştı. Bildiride, “Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz” denilmişti.

Akşener, “Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Ben dün Hakkari’de perşembe günü ise Konya’daydım. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bugün tencereye kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak zorundayız. 104 dakika, 104 saniye maalesef yayın organlarında yer buluyor” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, “104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir” açıklamasında bulunmuştu.