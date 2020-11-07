Amerikan savunma sanayiinde durum: Başkanlar değişse de destek sürecektir

Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım günü yapılan seçimin sonuçlarının belirleyici şekilde ortaya çıkmasıyla beraber Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın Başkanlık görevine seçildiği teyit edilmiş oldu. Düzen içi siyaset açısından bakıldığında sabık Başkan Donald Trump ile Biden arasında ne kadar fark olursa olsun son tahlilde ikisinin de temelde aynı yere oturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun en belirleyici olarak hissedildiği alanların başında savunma sanayii geliyor.

Amerikan savunma sanayiinin önemli başvuru kaynaklarından birisi olan Defense News’de Joe Gould imzasıyla yayınlanan haber bu açıdan bakıldığında önemli veriler içeriyor. Yazıda özellikle savunma sanayiinin önemli aktörlerinin seçim süreci boyunca toplumun diğer kesimlerine göre görece sakin kaldıkları vurgulanıyor. Aslında bu sakinliğin sebebi savunma sanayiinin orduya güvenmesi ve kamuoyunda Pentagon olarak bilinen Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin silahlanma taleplerinin Beyaz Saray’da kimin oturduğuna bakılmaksızın tartışmasız yerine getirilmesi.

Yıllık cirosu 30 milyar dolar seviyelerinde olan ABD merkezli savunma-havacılık-uzay ve mühimmat şirketi Northrop Grumman küresel savunma şirketlerinin en önemlilerinden birisi konumunda. Şirketin Başkanı Kathy Warden seçimlere dair yaptığı açıklamada şöyle diyor:

“Savunma harcamalarına yapılmakta olan partilerden bağımsız şekilde verilen desteğin devam edeceğine inancımız tamdır, şirket olarak bünyemizdeki envanter ulusal savunma stratejimizin gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır…Farklı bütçe senaryoları üzerine çalışsak da savunma harcamaları genel olarak tehdit güdüsüyle oluşturulmaktadır ve günümüzdeki küresel tehdit ortamı güçlü bir savunma anlayışını gerektirmektedir. Artan tehditler karşısında her iki partinin de etkili şekilde karşı koyma kararlığında olduğuna inanıyoruz.”

Seçim vaatleri olarak Demokratlar tarafından dile getirilen savunma harcamalarının azaltılacağı söyleminin ise yerine getirilemeyecek seçim vaatlerinden sadece bir tanesi olması kuvvetle muhtemel. Küresel Covid-19 pandemisi yüzünden zaten olağan dışı ölçülerde küçülmüş olan ekonomilerin büyük çaplı bir savunma sanayi küçülmesini göze alamayacağı ortada. Ortaya çıkabilecek yüzbinlerce işsizin yaratacağı sorunların ötesinde askeri anlamda artık ABD ile sınırlı alanlarda kafa tutabilen Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun olduğu bir durumda küçülme pek olası görünmemekte.