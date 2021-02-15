Amerika kıtasına Kolomb döneminden önce ulaşan Venedik camları keşfedildi

Amerika kıtasındaki Alaska'da bölgeye 15. yüzyılda ulaştığı tespit edilen Venedik camları bulundu. Söz konusu cam boncukların Amerika kıtasını keşfeden kişi olarak bilinen Kristof Kolomb'un kıtaya varışından önce buraya ulaştığı ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, mavi renkli cam boncuklar, ABD'li arkeologlar Mike Kunz ve Robin Mills tarafından Alaska'daki Brooks Sıradağları'nda bulunan Punyik Tepesi'nde bir çukurda keşfedildi. Söz konusu boncukların buraya ulaştığı tarihin 1440-1480 yılları arasında olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılardan Kunz, cam boncukların Avrupa'dan İpek Yolu'yla önce Çin'e, daha sonra Sibirya'ya ulaştığını ve son olarak Bering Boğazı'na gittiğini tahmin ediyor. Boncukların Amerika kıtasına Kuzey Buz Denizi'nden geçtiği düşünülüyor. Kunz, Alaska'da 3 bölgede toplam 10 boncuk keşfettiğini aktardı.

Arkeologlar, keşfin, Avrupa'da üretilen bir materyalin Amerika kıtasıyla ticaretinin, daha önce doğru olarak kabul edilen kronolojiden daha önce yapıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Kolomb, Amerika kıtasına ilk olarak Ekim 1492'de varmıştı. Kolomb'un ilk durağı Bahamalar olmuştu.

Kunz ve Mills'in araştırmalarına ilişkin kaleme aldıkları ve American Antiquity bilim dergisinde yayınlanan makaleye buradan ulaşılabilir.