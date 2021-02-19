‘Amerika geri döndü’ diyen Biden, Rusya ve Çin'i hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden çevrimiçi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada “Amerika geri döndü, transatlantik ittifakı geri döndü. Geriye bakmıyoruz, ileriye bakıyoruz” dedi.

Beyaz Saray’dan konferansa hitaben yaptığı konuşmada Biden, Rusya ve Çin’i hedef alarak ülkesinin NATO’ya ve NATO’nun 5. maddesine bağlılığını teyit etti.

Trump’ın adını anmadan eski ABD yönetimine atıfta bulunan Biden “Son birkaç senede transatlantik ilişkilerin gerildiğini ve test edildiğini biliyorum” dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katıldığı konferansta konuşan Biden “ABD eski güven ve liderlik pozisyonumuzu geri kazanmak için Avrupa ile yeniden bir araya gelecek, size danışacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin NATO’nun 5. maddesine bağlılığını koruyacağını söyleyen Biden “Bu birimize yapılan bir saldırının hepimize karşı olduğunun güvencesidir, bizim sarsılmaz andımızdır” dedi.

Konuşmasında Rusya ve Çin'i hedef alan Biden, “Putin Avrupa projesini ve NATO ittifakımızı zayıflatmaya çalışıyor. Transatlantik birliğinin altını oymayı ve bizim çözülmemizi istiyor. Çünkü Kremlin için güçlü ve yakından birleşmiş bir transatlantik topluluğu ile müzakere etmektense tek tek devletlere zorbalık yapmak ve onları tehdit etmek daha kolay” ifadelerini kullandı.

Biden bu nedenle "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruma"nın Avrupa ve ABD’nin en büyük kaygısı olduğunu söyledi.

ABD ve AB’nin Çin'le uzun vadeli bir stratejik rekabete hazırlanması gerektiğini savunan Biden “ABD, Avrupa ve Asya'nın, Pasifik'teki ortak çıkar ve değerlerimizi güvence altına alma noktasındaki çabası, en önemli işlerimizden biri olacaktır. Çin'le rekabet çetin geçecek” diye konuştu.

Biden ayrıca bir yandan “Ortadoğu’daki zararlı eylemlerini takip ettikleri” İran’la nükleer müzakerelere dönmek için hazırlık yaptıklarını da söyledi.

Biden ABD’nin COVAX aşı programına 4 milyar dolar katkıda bulunacağını dile getirdi.