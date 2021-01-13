Ambulans şoförü Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Trabzon'un Of ilçesinde görev yapan ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB açıklamasında, "#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz Trabzon'un Of ilçesinde görev yapan Ambulans Şoförü Nebi Mehmet EFENDİOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #OyalamaDeğilYasa" denildi.
#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) January 13, 2021
Trabzon'un Of ilçesinde görev yapan Ambulans Şoförü Nebi Mehmet EFENDİOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa pic.twitter.com/67uXCWsSrw