Amazon şişeye işemek zorunda bıraktığı işçilere talimat verdi: Kişisel bakım yapın

Dünyanın en zengin patronu Jeff Bezos'a ait olan Amazon, teslimat sürücüleri için saçlarının, tırnaklarının ve dişlerinin durumunu dikte etmekten rastgele uyuşturucu testlerine kadar çeşitli maddeler içeren bir genelge çıkarttı. Basına sızdırılan kurallar teslimat emekçilerinin ne kadar yakından izlediğini gösteriyor.

Amazon paketlerini taşımak için sözleşmeli küçük, taşeronlar olan Teslimat Hizmeti Ortakları'na (TTP'ler) gönderilen genelgelerde şirketin, sürücülerin kişisel bakımın "kabul edilebilir düzeyde" olması da dahil olmak üzere bir dizi katı kurala uymasını beklediği bildiriliyor.

Bu, Bloomberg tarafından işlenen dahili bir belgeye göre, "hoş olmayan nefes veya vücut kokusunun önlenmesi, mütevazı parfüm veya kolonya ve temiz dişler, yüz / kulaklar, tırnaklar ve saçların düzeni"ni içeriyor ancak bunlarla sınırlı değil. Bloomberg ayrıca, Amazon'un politikalarını "tek taraflı olarak" değiştirebileceği ve TTP'lerin sorgusuz sualsiz takip etmeleri gereken yeni bir sözleşmeyi aktardı.

Özel hayatın her anı gözlem altında

Güncellenen kurallar ayrıca sürücülerin "müstehcen" sosyal medya gönderileri yapması da yasaklanıyor. Şirket onaylı eğitim programlarını zorunlu kılınarak Amazon’un teslimat uygulamasındaki talimatları izlemelerini ve şirket temsilcileri istediği zaman uyuşturucu testlerine göndermeleri de kararlar arasında.

Daha önce bildirildiği gibi, kuryelerin şirketin her zaman açık olan yapay zeka destekli gözetim kameraları tarafından izlenmesine de izin vermesi gerekiyor.

Buna ek olarak, Amazon'un mavi minibüslerini işleten işletmeler, tesislerinin ve perakendecinin coğrafi konumlar, sürücülerin hızı ve hareketi dahil olmak üzere istediği her türlü bilginin fiziksel denetimine izin vermek zorunda.

Bezos sorunu derin sömürüde değil 'algoritma'da görüyor

Bu verileri nasıl kullanabileceğine dair herhangi bir kısıtlama veya Amazon açısından bir bağlayıcılık bulunmuyor. Amazon'un taşeronları olan TTP'ler ikramiyeleri ve işten çıkarmaları belirleyen kıstasları belirleyebiliyor. Ayrıca bu taşeronlar iş güvenliğini yönetiminde herhangi bir kurala uymak zorunda tutulmuyor ve "istek üzerine istihdam" politikaları oluşturabiliyor.

Jeff Bezos, geçen ay CEO olarak imzaladığı son hissedar mektubunda, Amazon'un işçilere "robot" muamelesi gösterdiği hakkındaki haberlerin ardından "çalışanları için daha iyi bir iş yapması" gerektiğini kabul etti. Çalışma koşullarıyla ilgili endişeleri gidermek için, şirketin bu yıl "gelişmiş algoritmalar" kullanan bir teknolojiyi piyasaya süreceğini söyledi.

TTP'lerin ayrıca, iş cinayetleri ve sakatlıklar da dahil olmak üzere, sürücülerinin eylemlerini içeren durumlarda Amazon'u "savunmaları ve tazmin etmeleri" yükümlülükleri bulunuyor. Amazon, gizlilik anlaşmaları imzalaması gereken taşeron işçilerini doğrudan istihdam etmez. Bu, Amazon'u işle ilgili tüm maliyet ve yükümlülüklerden koruyor.