Amazon: Evet işçilerimizi pet şişelere işetiyoruz ama sor bakalım neden işetiyoruz

Amazon, geçen hafta işçilerini şişelere işemek zorunda bıraktığını inkâr ettiği bir açıklamaya imza atmıştı. İşçilerin sürekli dile getirdiği ve basın tarafından da belgelenen olayları bu sefer kabul eden Amazon, önceki açıklaması yüzünden özür diledi. Ancak özür işçilere yönelik değil, tartışmaya dahil olan bir milletvekiline yönelik oldu.

Amazon, ABD Wisconsin Demokrat Milletvekili Mark Pocan'ın "İşçilere saat başına 15 dolar ödemek, sendikayı bastırdığınızda ve işçileri su şişelerine işettirdiğinizde sizi 'ilerici bir işyeri' yapmaz." sözlerine yönelik attığı bir tweetinde şöyle demişti:

"Şişelere işemeye gerçekten inanmıyorsun, değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı."

Dün Amazon News sitesinde yayınlanan bir özürde Amazon, tweetlerinin "yanlış" olduğunu kabul etti.

Yapılan açıklamada "Bu hedefini şaşmıştı bundan dolayı mutsuzuz ve Milletvekili Pocan'a bir özür borçluyuz" denildi.

'Şoförlerimizi işetiyoruz, depo çalışanlarını değil'

Söz konusu 'sidik şişelerine' ilişkin Amazon, attıkları tweetin "büyük soför nüfusumuzu düşünmediğini ve bunun yerine yanlışlıkla ikmal merkezlerimize odaklandığını" söyledi ve ikmal merkezlerinde "düzinelerce" banyo bulunduğunu ve çalışanların "istedikleri zaman bunları kullanmakta özgür olduklarını" sözlerine ekledi.

Ancak depo işçilerinin de soförlerin de "sidik şişeleri" kullanmak zorunda kaldıkları pandemi öncesinde de gündemdeydi.

'Şişelere işiyorlar ama sor bakalım neden işiyorlar'

Ayrıca şoförlerin trafik ve kırsal yollarda bulunmaları nedeniyle tuvalet bulmakta güçlük çektiklerini söyleyen Amazon pandemi sırasında kapalı umumi tuvaletler nedeniyle sorunun daha da kötüleştiğini söyleyerek konuyu iş yoğunluğu ve derin sömürü koşullarından saptırmaya çalışarak 'sidik şişeleri'nin varlığını meşrulaştırmaya çalıştı.

Pocan, Amazon'un özrünün yeterli olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu benimle ilgili değil, bu sizin işçilerinizle ilgili - yeterince saygı ve haysiyetle davranmadığınız işçilerinizle ilgili. TÜM çalışanlarınız için yarattığınız yetersiz çalışma koşullarını kabul ederek başlayın, sonra bunu herkes için düzeltin ve nihayet, müdahale etmeden sendikalaşmalarına izin verin."

Amazon kargo şoförlerinin ve depo işçilerinin tuvalete gitmeye vakit bulamadıkları ve şirket tarafından izin verilmediği gerekçesiyle şişelere işediği bilinen bir gerçek. Tuvalete gidebilme hakkı Amazon'da sendikalaşmaya çalışan işçilerin öncelikleri arasında başta geliyor.

Özründe Amazon, bunun "uzun süredir devam eden, endüstri çapında bir sorun olduğunu ve Amazon'a özgü olmadığını", ancak şirketin bunu çözmenin yollarını arayacağını söyledi. Açıklamaya aynı zamanda Amazon dışındaki şirketler için çalışan teslimat şoförlerinin de işteyken şişelere işediğini söyleyen birçok işçinin tweet'leri dahil edilerek, sorunun kendilerinde olmadığı ifade edildi.

Amazon'un işçilerin şişelere işediğini reddeden tweet'i, Alabama'daki Amazon deposunda sendikalaşma oylamasından günler önce geldi. Pazartesi günü yapılan oylamanın sonuçları önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak.