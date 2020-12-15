Amazon, ABD'de depo ve market işçilerine aşı önceliği istiyor: Tesislerimiz açık kalmalı

Reuters tarafından görülen bir mektuba göre, Amazon, Çarşamba günü ABD hükümetinden acil kullanım izni olan Covid-19 aşısı için depo, market ve veri merkezi personeli dahil olmak üzere temel çalışanlara öncelik verilmesini istedi.

Söz konusu talep mektubunda, "ABD'nin en büyük ikinci özel işvereninin", "tesislerini açık tutmak için bir aşıyı ne kadar önemli gördüğünün" altı çiziliyor çiziyor.

Ayrıca Wall Street Journal tarafından da teyit edilen mektup, Amazon’un Dünya Çapında Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri komitesi başkanına yönelik yazıldı.

Amazon, pandemi esnasında gerekli önlemleri almaması ve işçileri yoğun bir şekilde çalıştırması sonucu depolarındaki yüksek enfeksiyon sayılarıyla defalarca gündeme geldi. Ekim ayının başında Amazon'un ABD'deki depolarında yaklaşık 20 bin pozitif Covid-19 vakası bildirilmişti.

Amazon, işçileri arasındaki güncel pozitif vaka sayısını yetkililer ve yerel hükümet kurumlarıyla paylaşmayı reddediyor.

Ekim ayında Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un servetinin pandemi sırasında 74 milyar dolar artarak 189 milyar dolara ulaştığı açıklanmıştı. Amazon geçtiğimiz ay 3,7 milyar dolar hükümet yardımı almıştı.

Öte yandan Amazon ve alt firması olan Whole Foods market çalışanları 30 dolar asgari ücret, daha iyi ve güvenli çalışma koşulları, virüse karşı kişisel koruyucu ekipman ve pandemi önlemleri için uzun süredir mücadele ediyor.