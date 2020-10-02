Amazon 19 bin 816 işçinin koronavirüse yakalandığını açıkladı

Amazon Mart ayından bu yana firma çalışanlarından Covid-19’a yakalananların sayısının 19 bin 816 olduğunu açıkladı.

ABD’de salgının başından beri Amazon işçileri koronavirüse karşı depolarda önlem alınmadığını, sağlıklarının hiçe sayıldığını dile getirerek şirketten koronavirüs vakaları konusunda şeffaf olmasını talep ediyordu.

Patronu Jeff Bezos’un dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olduğu şirket dün ilk kez blog sayfasından Amazon’daki vaka sayısını açıkladı. Amazon sözkonusu sayıya market zinciri Whole Foods’tan çalışanların da dahil olduğunu bildirdi.

Şirket toplam çalışan sayısının 1 milyon 372 bin olduğunu ve koronavirüse yakalananların oranının 1,44 olduğunu duyurdu. Şirket bu oranın tahmin edilenden düşük olduğunu savundu. Şirket John Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı genel nüfus vaka oranı ile toplam çalışan sayısını kıyaslayarak şirket çalışanları arasındaki vaka sayısının 38 bin 952 olmasının tahmin edildiğini öne sürdü.

Haziran ayında 3 Amazon işçisi depolarda salgın döneminde sağlıklarının tehlikeye atılması nedeniyle şirkete karşı dava açmıştı.

10 Amazon çalışanı yaşamını yitirdi

NBC News’un önceki günkü haberine göre şirket 10 işçinin şimdiye dek Covid-19’dan öldüğünü doğrulamıştı. Ancak sözkonusu ölümler Amazon’un dün yaptığı açıklamada yer almadı.

Amazon dünkü açıklamasında her gün binlerce işçiye test yapıldığını, test sayısının günde 50 bine çıkmasının hedeflendiğini ve şimdiye dek 100 milyonun üzerine maske dağıtıldığını kaydetti.