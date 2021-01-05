Amasya'da sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan ve diyabet hastası olduğu öğrenilen Orkun Karadağ, bir süre önce Covid-19'a yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Karadağ, durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karadağ’ın geçen ay anjiyo olduğu ve stent takıldığı öğrenildi.

Karadağ'ın cenazesi, yarın görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından Amasya'da toprağa verilecek.