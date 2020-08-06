Amasya’da 17 kişinin alınacağı işe 5 bin başvuru oldu, AKP'liler işe alındı

Amasya İl Özel İdaresi, geçen ay, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu olmak üzere çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurmuştu.

OdaTV’nin haberine göre, Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan ilanda; Amasya İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 5 beden işçisi, 5 şoför, 1 asfalt serme operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 3 greyder operatörü, 2 silindir operatörü olmak üzere toplamda 17 işçi alımı yapılacağına yer verilmişti.

İlana 5 binin üzerinde işsiz yurttaş başvuru yaptı. Bayramdan bir gün önce, yani arife günü olan 30 Temmuz 2020 tarihinde kazanan adayların sonuçları il özel idaresinin resmi web sitesinde açıklandı.

Söz konusu sonuçların bayramdan bir gün öncesine getirilmesi de akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Yöneticiler yerleşti

Amasya İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Gümüşhacıköy İlçe Koordinatörü İbrahim Ethem Güdek, beden işçisi olarak asil listede kazanırken; yine AKP’li Gündoğan Karaca ise 5 bin kişi arasından asil listeden kamyon şoförü olarak işe alındı.

Karaca’nın AKP teşkilat binasında çekildiği fotoğraflar ise dikkat çekti. 17 kişilik kazanan listede başka AKP’li isimlerin de olduğu, hatta bir önceki AKP yönetiminden kişilerin bulunduğu belirtildi.

Bunlardan birisi de asil listeden kamyon şoförü olarak işe alınan Sadullah Kırlangıç oldu. Kırlangıç, AKP Amasya’nın eski dönemin yönetim kurulu yedek üyesi olarak görev almıştı.