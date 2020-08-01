Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde turistlerin akınına uğradı.

İlçe girişinde uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik ekipleri ilçe merkezindeki otoparklarda yer bulunmadığı için araçları ilçe girişindeki boş arazilere yönlendiriyor.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Amasra'da, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar da tamamen doldu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gazetecilere, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

En yakın sahil olması nedeniyle özellikle Ankara'dan yoğun ziyaretçi ağırladıklarını ve 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 60 bini aştığını ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"Bayram öncesinde yapılan rezervasyonlarla ilçeye önemli ziyaretçi akını olacağını tahmin ediyorduk çünkü haftalar öncesinden otel ve pansiyonlardaki doluluk yüzde 100'e ulaşmıştı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 6 bin nüfuslu ilçemiz, nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor. İlçemiz Büyük Liman mevkisindeki plajımız tıklım tıklım doldu. İlçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. İlçe merkezindeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri, ilçe girişindeki mahallelere ve boş arazilere yönlendiriyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir."

Amasra'da Haziran ayından bu yana yoğunluk yaşanıyor

Amasra'da hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışlarının kapatılması nedeniyle koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan Mayıs ortasına kadar vaka görülmediği basına yansımıştı. Ancak "normalleşme"nin ardından Haziran'ın ilk haftasından bu yana ilçede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettim Koca'nın düşük vaka sayıları arasında saydığı kentler arasında Bartın da yer alsa da, 4 günlük tatil ve on binlerce kişilik yoğunluğun Ankara gibi yakın büyükşehirlere ve küçük ilçelere olumsuz etkide bulunmasından endişe ediliyor.