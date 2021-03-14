'Amasra'da ishal salgınının kaynağı şebeke suyu değil'

Amasra'da 103 kişi, perşembe gününden itibaren ishal ve mide bulantısı şikayetiyle Amasra Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastaneye başvuranların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edilirken Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince şehre suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından alınan numuneler laboratuvara gönderildi. İlçede mahalle çeşmeleri de belediye ekiplerince kapatıldı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahallelerdeki çeşme sularının kullanılırken kaynatılması uyarısında bulundu.

Çakır konuyla ilgili haberlerin ardından ikinci bir açıklama yaparak salgının kaynağının şebeke suyu olmadığını dile getirdi.

Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Belediye olarak şebeke suyumuzda herhangi bir sıkıntımız yok. Klor değerlerimiz olması gereken değerlerde. Ancak bizim Amasra'da mahallelerde doğal kaynak suyu olarak kullandığımız çeşmelerimiz var. Hemşerilerimizden çeşmelerden aldıkları suyu tedbir amaçlı kaynatarak kullanmalarını rica ettik. Aynı zamanda da bu su kaynaklarını kapattık. Halk Sağlığıyla yaptığımız görüşmeler sonucu paylaşıyorum: Konuyla ilgili asıl sonuçlar Pazartesi günü elimizde olacak. Biz de kamuoyunu bilgilendirmeye çalışacağız. Ancak şu yanılgıyı da düzeltmekte fayda var: Yaptığımız paylaşımın kaynağı mahallelerimizde kullanılan çeşme sularıdır. Şebekede kullanılan yani belediye hatlarından gelen suyla ilgili bir problemimiz yok" dedi.