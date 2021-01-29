Amanna Foods'ta iş bırakma: Suriyeli ve Türk işçiler, Suriyeli patrona karşı iş bıraktı

Kocaeli Çayırova ilçesinde Şekerpınar’da bulunan Amanna Foods fabrikasında Koop-İş sendikası geçtiğimiz günlerde yetki belgesi aldı.

İlerleyen süreçte bir işçinin haksız yere çıkarılması üzerinde sendika yetkilileri bugün şirket yöneticileriyle görüşmeye geldi.

Ancak yetkililer görüşmeyi reddettiği gibi, sendika yetkililerini içeri almadı.

Çift vardiya çalışan fabrikada toplam 210 işi çalışıyor. Gündüz mesaisindeki mavi yakalı işçilerin tamamı şu anda iş bıraktı.

Amanna Foods daha önce Suriye'de faaliyet gösteren bir şirket. Şirketin sahibi de savaş çıktıktan sonra Türkiye'ye gelen Suriyeli bir patron. Fabrikada çok sayıda suriyeli işçi de çalışıyor. Bu işçiler aynı zamanda sendika üyesi.

soL'a görüş veren bir işçi, işçiler arasında patrona karşı birliktelik oluştuğunu söyledi.