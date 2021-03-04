Amana Foods işçilerinden ücretsiz izin ve patron baskılarına ilişkin açıklama

Amana Foods işçileri, 35 işçinin ücretsiz izne çıkarılması ve patronun uyguladığı baskılara ilişkin bugün iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, iş yerinde baskılara son verilmesi ve toplu iş sözleşmesi yapılması çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasına Birleşik Metal Sendikası, Türk Metal Sendikası, Tekgıda İş Sendikası, Deriteks sendikası, CPS ve Baldur işçileri desteklerini gösterdiler.

Açıklama şöyle:

"İşverene sendikanın yetki tespiti konulu belgenin ulaşması ile ve bir arkadaşımızın işten çıkarılmasının ardından, iş yerinde tedarik sipariş eksikliği neden gösterilerek 35 işçi ücretsiz izine çıkarıldı. Aslında görülen o ki bizi ücretsiz izinler ile yıldırmak istiyorlar. Ücretsiz izinde olan arkadaşlarımız insan kaynaklarını aradığında alenen sendikadan istifa etmeleri söyleniyor. Kalan işçiler ile aynı tonda üretim yapmak istiyorlar. Üretimde normalde bir makinede operatör ile toplam 6 kişi çalışması gerekirken, ücretsiz izine çıkarılan arkadaşlardan sonra operatör ile toplam 4 kişiye bu işi yaptırmaya çalışıyorlar. Ek olarak içeride çalışan arkadaşlardan çalışma alanlarında değişiklik yapılmaya başlanıldı. Örneğin, operatör olmayan arkadaşlarımız makine başlarında çalışmaya zorladılar ve bir arkadaşımız iş kazası geçirdi. 10 gün rapor aldı. Geri döner dönmez ise ücretsiz izine çıkarıldı. Çalışan arkadaşlar içinde 1 gün dahi izin istemesi ardından ertesi hafta ücretsiz izine çıkarılan arkadaşlarımızda oldu. Ve çalışan arkadaşları alenen sendikadan istifa etmezler ise ücretsiz izine çıkarılacakları söylenerek tehdit ettiler. Fabrikanın açılmasından beri sandalyede oturarak çalışan arkadaşlarımızın sandalyeleri toplatıldı. “Sendikanın müdahalesi doğrultusunda sandalyeler geri dağıtıldı.”

Gece tek başına çalışan bir arkadaşımız hakkında maske takmadığı söylenerek tutanak tutuldu. Ve bu tutanağı tutan yönetici, tutanağı onaylayan insan kaynaklarının maskeleri yoktu. Arkadaşımız yöneticilere kendilerinin dahi maske takmadıklarını söyledi. Bu durumu söylemesi ardından arkadaşımızda ücretsiz izne çıkarıldı. 35 kişinin eksikliğini örtmek için 1 kişiden 2 insan gücü beklentileri oluyor. Robot kullanılması gerekirken robot kullanan arkadaşlar ücretsiz izinde olduklarından dolayı manuel çalışma yapılıyor. Ve üretime sepet yetişmediğinde hemen paketleme bölümüne psikolojik baskıya geçiliyor. Çalışma saatlerinde telefona bakmak yasaklanması dahi sendikanın yetki belgesinin ardından olan bir olay. Psikolojik baskılar artıyor içeriden. Ücretsiz izinlerin başlamasıyla 1 ay ücretsiz izinde kalan 3 arkadaşımız istifa ettiler bile çünkü bu insanlar evlerini geçindirmek zorundalar. Bu bahsettiklerimiz yapılan baskıların ufak bir kısmıdır. Bizi işten istifa edelim diye ellerinden gelen her türlü baskıyı uygulamaya devam edecekler.

İşvereni toplu iş sözleşmesini yapmaya davet ediyoruz. Bütün sorunları masada çözelim."