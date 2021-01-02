Altun'dan türban açıklaması: Sokma akılla yapılan siyaset...

CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarıyla başlayan, Erdoğan'ın "vitrin mankeni" sözleriyle devam eden türban tartışmasına ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun 2008'de üniversitelerde türban düzenlemesine karşı AYM başvurusunda imza verdiğini gösteren bir video paylaşan Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!" ifadesini kullandı.