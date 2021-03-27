Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Her şey usulüne uygun, bu iş bitti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'in İstanbul Sözleşmesi eleştirilerine yanıt verdi.

"CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. 'İstanbul Sözleşmesi'nden ancak Meclis kararıyla çıkılır' demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor" diyen Altun, "Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usulüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!" ifadesini kullandı.