Altun'dan '128 milyar dolar' paylaşımı: Kayıp yok, işlemler şeffaf

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar" açıklamasını paylaşarak konuya ilişkin soruları "yalan ve iftira kampanyaları" diye niteledi.

"Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır" ifadesini kullanan Altun "Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" diye yazdı.