Altun tehdit edildiğini iddia etti, kendini böyle savundu: Seçilmişin atadığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Tehditleriniz hükümsüzdür" açıklaması yaptı.

Altun, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "seçilmişin atadığı" olarak savunurken şu ifadeleri kullandı:

"Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür."

Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir.

Millet iradesi ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 2, 2020

Altun'u kimin ve nasıl tehdit ettiğine dair bir bilgi mevcut değilken Altun da konu hakkında bir bilgi paylaşmadı. Havuz medyasında da Altun'un açıklamasına dair haberler yer alırken konunun ne olduğuna dair bilgi verilmedi.