Altun: 'Militan' söylemi hukuka ve millet egemenliğine saldırıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Altun şöyle yazdı:

"Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan 'militan' söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegâne sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir.

Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya’da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!"

Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan” söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 23, 2021

İçişleri Bakanlığı, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.