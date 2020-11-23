Altun itiraz etti, Kaftancıoğlu'na takipsizlik kararı kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı, Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Kaftancıoğlu hakkında, Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

Altun'un avukatının itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" diyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi, Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan ve Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye “yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığını” ve “bu yapıların İBB zabıta ekipleri tarafından yıkıldığını” haber yapmıştı.

Haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “terör örgütlerine hedef gösterme” suçlamasıyla muhabir Hazal Ocak, foto muhabiri Vedat Arık, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve Yazıişleri Müdürü İpek Özbey hakkında soruşturma başlatmıştı. Söz konusu habere erişim engeli getirilmişti.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında da Altun'un oturduğu evin ve yanında bulunan arazinin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suat Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiğini, söz konusu yerde herhangi bir yapılaşma olup olmadığının tespiti için oraya gittiğini ifade etmişti.

Altun'un avukatının şikayeti üzerine Kaftancıoğlu hakkında, "Suçu ve suçluyu övme", "Suç işlemeye tahrik" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmış, Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifadeye davet edilmişti.

Kaftancıoğlu'nun ifadesini alan savcılık, Kaftancıoğlu'nun Özçağdaş'ı soruşturmaya konu suça azmettirdiğine ilişkin delil olmadığını gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermişti. Altun'un Avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etmişti.