Altun: Eşcinsellik propagandasıyla ailenin hedef alınmasına karşı çıkıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dünya Çalıştayı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir" diyen Altun, "Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, 'hakikatin tekelini' ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar" ifadesini kullandı.

Altun, "Biz özgürlük ve hoşgörü gibi kavramların hiçbir şekilde eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına bu yolla ailelerimizin ve çocuklarımızın hedef alınmasına kesin olarak karşı çıkıyoruz" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel şirketler için ne yazık ki bu propaganda neredeyse bir yasa hükmünde. Biz hiçbir suretle hangi kavram adı altında olursa olsun eşcinsellik propagandasının yanında yer almayacağız, sessiz kalmayacağız. Bu tür çirkinliklerin özelliklere gençlere normal bir şey gibi sunulması milletimizin asil karakterine yapılmış bir saldırıdır. Bu taaruzu püskürteceğiz. Bu toplumun temel değerleri bu tür aşırıklara müsade etmez."