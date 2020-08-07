Altun: Ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yılda büyük bir şahlanış dönemine giren Türkiye'nin yükselişi, dış mihrakların ve küresel sömürü düzeni baronlarının kirli oyunlarıyla inkıtaya uğratılmak istenmektedir" diyen Altun, şöyle devam etti: