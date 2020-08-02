Altun duyurdu: Erdoğan'dan açıköğretim ve psikoloji eğitimiyle ilgili rapor talimatı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" dedi.

İstanbul Üniversitesi’nde psikoloji bölümünün açık öğretim statüsünde eğitime açılmasının ardından başta Türk Psikologlar Derneği olmak üzere hem çeşitli kurumlar hem de öğretim üyeleri ve öğrenciler karara tepki göstermişti.

ÖSYM'nin açıkladığı bilgi amaçlı "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda sadece İstanbul Üniversitesi’nde değil Ankara Üniversitesi'nde de açık öğretim psikoloji bölümü açıldığı ortaya çıkmıştı.