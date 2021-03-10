Altun: Cumhurbaşkanı bütün yayınlarda milli ve manevi değerler gösterilmesinin gerektiğini söyledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna" dikkat çekerek "bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine" işaret ettiğini söyledi.

Altun yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşmiştir.Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Kurul üyeleri, dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulunmuşlardır. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret eden Kurul üyeleri, televizyonda Türkçe’nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır.

Kurul üyeleri, yayın içerikleri hakkında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik hususları değerlendirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir.”