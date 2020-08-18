Altun Biden konusunda üste çıktı: Asıl siz niye 7 ay sustunuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamaları üzerinden "7 ay niye beklediniz" açıklaması yapan muhalefete sert tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı eleştiride, şu ifadeleri kullandı:

"Biden'ın ‘muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?"

Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Ocak'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler, son günlerde Türkiye'nin gündemine oturdu.

Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullanmıştı.

Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" demişti.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce şu soruyu sormak gerekiyor. 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu, bu ülkenin Dışişleri Bakanı kimdi? Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki veriyorlar? Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir Bu karakterden yola çıktık" açıklamasını yapmıştı.