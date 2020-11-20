Altındağ’da rantsal dönüşüme izin verilmedi

Ankara 18. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu esas alarak kamu yararına, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle Altındağ Örnek Mahallesi sınırları içerisindeki plan değişikliği işlemini iptal etti.

TMOOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Altındağ Örnek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan ilan edilen yaklaşık 5 hektarlık ve 10.3 hektarlık alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve bu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; 1/100000 ölçekli nazım imar planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirterek, iptaline karar verilmesi için dava açmıştı.

'Oturulamayacak yapılar yüksek fiyatlarla mültecilere kiralandı'

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kentsel dönüşüm altında özgün kent dokusunu yok eden plan değişiklikleri iptal edilmiştir. Bölgede yaşayan insanlar yerinden edilmiş, tarihi doku ve özgün mimari yapılar çöküntü haline getirilmiştir. Yapılar yangınlarla da karşıya karşıya kalmıştır. İçinde oturulamayacak yapılar yüksek fiyatlarla Suriyeli mültecilere kiralanmıştır. Yargı, kentsel dönüşüm adı altındaki rantsal dönüşüme izin vermemiştir. Hukuk mücadelemizin sonuç verdiğini görmek sevindiricidir. Mücadelemizin haklılığı yargı nezdinde bir kez daha ortaya konmuştur” dedi.