Altıncı şirket Alamos 1 Milyar dolar tazminat istiyor

Kaz Dağları’nda yüzbinlerce ağacı kesen Alamos Gold, Türkiye'ye karşı tahkime gidiyor. Şirketin yaptığı açıklamada davanın 1 milyar doları aşacağı belirtilirken, Türkiye'ye yönelik istihdam ve yatırımlar alanında da tehditkar ifadeler kullanıldı.

Kazdağları’nda kurmaya çalıştığı altın madeni nedeniyle bölgede protesto gösterilerine yol açan ve madeni kurması için gerekli izinleri yenilenmeyen Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi.

Şirket, Toronto borsasına yaptığı açıklamada, Kazdağları’ndaki Kirazlı altın madeni için ana izinlerin ve yakınlardaki Ağı Dağı ve Çamyurt altın madenleri için bazı izinlerin yenilenmediğini belirtti.

İhlal iddiası

Türkiye’ye Hollanda’da kurduğu bir iştirak üzerinden yatırım yapan şirket, Ankara’nın Hollanda ile yaptığı ikili yatırım anlaşmasını ihlal ettiğini ve “el koyma, haksız ve adil olmayan muamele” nedeniyle tazminat istediğini belirtti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su John McCluskey, şirketin Türkiye’ye 2010 yılında yatırıma başladığını ifade ederek, “10 yıllık çabamıza, 250 milyon doların üzerindeki yatırıma ve madeninin inşa ve işletmesi için gereken tüm izinleri almış olmamıza rağmen daha önce emsali görülmemiş bir şekilde faaliyetlerimiz 18 ay içinde durduruldu” dedi

Ruhsat verilmedi

Yapılan açıklamada, maden ruhsatının yenilenmemesi gerekçe gösterdi. Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada, "Ekim 2019'da, Kirazlı Altın Madeni'nin ("Kirazlı") inşaatına başlandığında, Şirket yenilenmesi için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen, hükümet şirketin maden ruhsatlarının rutin olarak yenilenmesini sağlayamadı" denildi.

Tehdit gibi açıklama

Yapılan açıklamada, Türkiye'yi yatırım yapmamakla tehdit eden Alamos Gold, "Şirketin maden ruhsatlarının yenilenmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ve diğer gelirler de dahil olmak üzere gelecekteki ekonomik faydalarda yarım milyar doların üzerinde kayıp sağlayacak ve Türkiye içinde binlerce istihdam kaybı ile sonuçlanacaktır. Kaybedilen iş fırsatlarına ek olarak, bu aynı zamanda topluluk projelerine devam eden yatırımların kesintiye uğraması yoluyla yerel nüfus üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktır" denildi.