Altın ve mevduata göre kart limiti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hazırladığı banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan taslağa göre, gelirini gösteremeyenlerin kredi kartı limiti yükseltilebilecek.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bankalar müşterilerine kredi kartı limiti belirlerken çeşitli kriterleri dikkate alıyorlar. Müşteriden gelirlerini beyan etmeleri isteniyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamıyor.

Gelir düzeyi tespit edilemezse kredi kartı limiti 2 bin lira

9 Temmuz'da yapılan bir düzenleme ile de ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi halinde kredi kartı limiti 2 bin lira olarak belirlendi. Limit daha önce bin 300 liraydı. Düzenleme ile limit yükseltilmişti.

BDDK'nın yeni hazırladığı taslağa göre, mevcut yönetmeliğe, "Kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilir” cümlesi ekleniyor. Böylece bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limiti tahsis edilebilmesinin yolu açılıyor.

BDDK, yapacağı düzenleme ile geliri beyan edemeyen müşterilere banka hesaplarındaki nakit varlıkları karşılığında kredi kartı limiti tahsis edilebilecek. Aylık gelirini beyan etmeyen müşterilere 2 bin lira azamı limit sınırlaması bu kişilerin banka hesaplarındaki nakit varlık tutarlarını geçmemek kaydıyla uygulanmayacak. Bankada diyelim ki 20 bin lira varsa 20 bin lira, 60 bin lira varsa 60 bin liralık kredi kartı tahsisi yapılabilecek. Ancak limit tahsis edilirken uygulamanın nasıl olacağı bankalardan gelen önerilerle şekillenecek. Bankada nakit varlığın sadece bir ya da iki gün tutulmasının daha sonra çekilmesinin kredi kartı limitini artırmaya yeterli olup olmayacağı buna göre şekillenecek.