Altın satışı için 'gizli protokol': 2 milyon dolar aktardılar

PTT Genel Müdürlüğü’nün, bayileri aracılığıyla kuyumculuk yapmak, altın satış pazarlama ekipleri oluşturmak, altın ödeme sistemi kurmak, İslami finans altın ürünleri çıkarmak, amacıyla, bir şirketle "özel ve gizli protokol" imzalayıp şirkete 2 milyon dolar aktardığı belirlendi. PTT, 215 milyon lira zararla kapattığı 2018’de verdiği 2 milyon doları geri alabilmek için hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı belgelere göre, eski Genel Müdür Kenan Bozgeyik döneminde, PTT kuyumculuk işine girmeye karar verdi. Bu amaçla, sektörde “20 yıllık deneyimi bulunan, özel sektörde güvenlikli lojistik ve saklama, kıymetli madenler ticareti ve finansmanı ile altın ticareti yönetiminde en üst standartlarda faaliyet gösterdiği” gerekçesiyle AG Pırlanta Ticaret A.Ş. ile işbirliği yapma kararı alındı. Firma ve proje ortaklarının “know-how’ndan yararlanmak” amacıyla protokol imzalandı.

PTT’nin “kıymetli madenlere ilişkin ticari faaliyetler yürütmek ve bunlara yatırım yapmak niyetinde” olduğu belirtilen protokolde işbirliğinin kapsamı şöyle sıralandı:

-Kıymetli maden ihracat ve ithalatı faaliyetlerinin yürütülmesi

-Kaynağından altın tedariki, bunların satışı amacıyla bayilikler, satış noktaları, satış pazarlama ekipleri oluşturulması

-Altın ticareti, saklama ve takas alt yapısına sahip, altın yatırımcısına 7/24 hizmet veren, kolay ve hızlı işlem yapan ‘gerçek zamanlı’ altın ticaret platformu kurmak ve işletmek

-Altın fonu ihraç etmek

-Altın ödeme sistemi kurmak

-İslami finans altın ürünleri çıkarmak

-Altın rezerv yönetim hizmetleri vermek ve altın tedarik zinciri yönetmek

-Ortak bir şirket kurmak

PTT’den 2 milyon dolarlık fonlama desteği

Protokolde, kurulması planlanan şirkete ilişkin çalışmalar sürerken “aciliyeti bulunan” işlerin yapılması için PTT’nin şirkete “Fonlama desteği” yapacağı hükmü de yer aldı.

Protokole göre, PTT Yönetim Kurulu kararıyla, AG Pırlanta Ticaret AŞ’ye 2 milyon dolar aktarıldı. Bu işbirliği karşısında AG Pırlanta’nın kârını PTT ile paylaşması kararlaştırıldı.

İşbirliği kapsamında PTT’den bir bürokrat “Proje Koordinatörü” olarak atandı. Koordinatöre ödenecek maaş ve ücretlerin firma tarafından karşılanması, ancak PTT’ye ödenecek brüt kârdan düşülmesi konusunda anlaşma sağlandı.

'En az yüzde 50 kar' denildi ama...

Protokolde, firmanın PTT’den aldığı 2 milyon dolarlık fon karşılığında “yılda maksimum fonlama tutarının yüzde 50’si tutarında kâr hedeflediği” ancak kârla ilgili “herhangi bir taahhütte bulunmadığı” da kayda geçirildi.

Kârın yüzde 40'ı PTT'ye

Protokolde, PTT’nin 2 milyon dolarlık fon desteği karşılığında şirketin brüt kârından yüzde 40’ını PTT’ye ödeyeceği ve bundan herhangi bir kesinti yapılmayacağı hükmü de yer aldı.

3 yıllık protokol

Dolar kurunun 5.398 TL olduğu 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan sözleşmenin 3 yıl için geçerli olması, tarafların aksi mutabakatı olmazsa sürenin dolmasından sonra sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği öngörülen protokolde, şirketin bir yıl içinde brüt kârı elde edememesi halinde de feshedileceği hükmü de yazıldı.

Zarar etti

Sayıştay’ın denetim raporuna göre, PTT, 2 milyon dolar fonlama yaptığı 2018 yılında 215 milyon 685 lira zarar etti. PTT’nin 2019 yılı zararı ise 1,2 milyar liraya ulaştı.

Altın ödeme sistemi kurmak, İslami finans altın ürünleri çıkarmak, altın rezerv yönetim hizmetleri vermek ve altın tedarik zinciri yönetmek gibi hedeflere ulaşamayan PTT’nin şimdi 2 milyon doları geri alabilmek için hukuki yollara başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sayıştay denetleyemiyor

PTT, Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği için Sayıştay tarafından denetlenemiyor. 2018’den önce hazırlanan Sayıştay raporlarında çeşitli usulsüzlük iddiaları yer almıştı.

Şimdi müşavir

PTT 2013 yılında, Osman Tural’ın genel müdürlüğü döneminde 13 ildeki 14 baş müdürlük ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen 2 Pttmatik’ten altın satışına başlamıştı. Uluslararası altın ticaretine girmek isteyen Kenan Bozgeyik ise yılbaşında PTT Genel Müdürlüğü görevinden alınarak müşavirliğe atandı.