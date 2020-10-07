Altın Şafak suç örgütü olarak tanımlandı

Yunanistan başkenti Atina'da mahkeme, faşist Altın Şafak partisinin bir suç örgütü olarak faaliyet gösterdiği hükmüne vardı.

Mahkeme, 2013 yılında rapçi Pavlos Fissas'ın öldürülmesine ilişkin Altın Şafak üyesi Yiorgos Roupakias'ı suçlu buldu.

Ayrıca komünistlere ve PAME sendikacılarına yönelik saldırı için, cinayete teşebbüs suçundan çoğu sanık suçlu bulundu. Tüm sanıklar, Mısırlı işçilere saldırmaktan suçlu bulundu.

Polisten göstericilere müdahale

Karar öncesinde mahkeme binası önünde Altın Şafak'ı protesto etmek için 15 bine yakın kişinin toplandığı kaydedildi. Bina çevresinde 2 bine yakın polisin konuşlandırıldığı ve bina üzerinde bir insansız hava aracıyla (İHA) bir polis helikopterinin uçtuğu bildirildi.

Polisin bina önünde toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği aktarıldı.

Mahkeme kararından sonra da yürüyüşler devam ediyor. Başkent Atina’da kalabalık parlamentoya yöneldi.

Toplanma çağrısı yapılmıştı

Pavlos Fissas’ın öldürülmesi ile başlayan ve 5 buçuk yıldır süren davanın karar günü için Yunanistan Komünist Partisi (YKP) de dahil bir çok örgüt, bir çok şehirde toplanma çağrısı yapmıştı.

Sabah erken saatlerde, sendikalar, kitle örgütleri, öğrenci dernekleri ‘Naziler hapise’ sloganı ile toplandılar. Atina’da mahkeme dışındaki toplantıya YKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kutçumbas da katılarak şu açıklamayı yaptı:

"Buradayız çünkü kayıtsız değiliz. Mahkeme kararına, bu uzun yargılama boyunca çok sayıda kanıtla kanıtlanan ve maalesef bugüne kadar hükümetlerin sorumluluğu altında ertelenen gerçeğin rehberlik etmesini bekliyoruz."