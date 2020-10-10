Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

57’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış galası yapıldı. Galada, "En İyi Film" kategorisinde Hayaletler filmi ödül aldı.

Festivalin En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 5 oyuncuya verildi. "Çatlak" filminde rol alan Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay ödülü paylaştı. Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise "Gelincik" filmindeki rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan'a verildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nin içinde kurulan açık hava sahnesinde düzenlenen gecenin sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan yaptı. Ercan Kesal başkanlığındaki; Zeynep Oral, Gülse Birsel, Kıvanç Sezer ve Taner Birsel’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi yılın en iyilerini belirledi.

Konuşmalarda, sağlık çalışanlarına, set işçilerine de yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altın Portakal Film Festivali Başkanı Muhittin Böcek, gördüğü Covid-19 tedavisi nedeniyle festivale katılamadı. Törende Böcek'in geçen seneki festivalde yaptığı konuşması sunuldu.

Gecede ödüller pandemi nedeniyle elden ele verilmedi.

Altın Portakal ödüllerini kazananlar ise şöyle:

Ulusal uzun metraj film yarışması

En İyi Film: Hayaletler

Jüri Özel Ödülü: Çatlak

En İyi İlk Film: Kumbara

En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler)

En İyi Senaryo: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır)

En İyi Kadın Oyuncu: Çatlak filminin tüm kadın oyuncuları (Canan Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Süreyya Kilimci, Tuğçe Yolcu)

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik)

Cahide Sonku Ödülü: Dirlik Düzenlik filminin kadın oyuncuları (Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler), Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler)

En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Gazaryan (Gölgeler İçinde)

En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)

En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kırakosyan (Gölgeler İçinde)

SİYAD En İyi Film: Gölgelerin İçinde

Film Yön En İyi Yönetmen: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)

Ulusal belgesel film yarışması

En İyi Belgesel Film: Maddenin Halleri

En İyi Belgesel Film Jüri Özel: Mimaroğlu

Ulusal kısa film yarışması

En İyi Kısa Film: Mamaville

En İyi Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bin Bir Gece Masalları

Uluslararası uzun metraj film yarışması