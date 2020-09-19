Altın musluklu mutfağın hikmeti: Emine Erdoğan Türk mutfağını dünyaya tanıtacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için Türkçe ve İngilizce hazırlanacak bir yemek kitabı hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz" diyerek tarih verdi.

Kitap hazırlığı için "alanında uzman akademisyenler ve şeflerle" buluştuğunu söyleyen Emine Erdoğan, kitabın Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise, farklı dillerde yayımlanacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Türk Mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/5LHXWq4Hh8 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 18, 2020

Anadolu'yu tanıtmanın en etkili yolu gastronomiymiş

AA'ya konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Zengin mutfak kültürümüzü layıkıyla tanıtma gereğini, en çok yurt dışına çıktığımda hissediyorum. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya yaptığımız tüm ziyaretlerde görüyorum ki mutfağımızın üstüne bir mutfak gerçekten yok. Bolluğun ve bereketin coğrafyası Anadolu'yu tanıtmanın en etkili yolu da gastronomi. Başka mutfaklarda tek bir ana renk varken bizim gastronomi tarihimiz geniş bir coğrafi deneyimin ve renkli bir kültür mozaiğinin ürünüdür. Bu çeşitlilik, hoşgörü kültürümüzün izlerini de taşır. Katalanlı bir yazarın çok güzel bir sözü var; 'Yemek sanatı, tencereden seyredilen coğrafyadır.' der. İşte bizler de bu coğrafyanın zenginliğini, ayırıcı vasıflarını gastronomi üzerinden tanıtma sorumluluğu içindeyiz."

'Türk mutfağının, dünyaya ihtiyacı olan bilgeliği sunacağına inanıyorum'

"İnsanlık, yürüdüğü yolda her zaman yeni arayışlar içinde olmuş ve sürekli bir şeyler denemiştir. Bazen dener başarırız, bazen dener yanılırız. 20. yüzyılda, tüketim toplumunun ürettiği yeme içme alışkanlıkları, ne yazık ki insanlığın en büyük yanılgılarından oldu. İşte bu nedenle medeniyet geçmişimizi, arkeolojik bir çalışma titizliğiyle daima araştırmalı, doğunun ve batının görgüsünü buluşturmalıyız. Tam da bu noktada, aşında tuz ve şeker kadar duygu ve kültür de olan Türk mutfağının, dünyaya ihtiyacı olan bilgeliği sunacağına inanıyorum. Tüketim toplumunun açtığı hasarlara, irfan dolu mutfağımız şifa olsun inşallah."

'Yemeğin karın doyurmanın ötesinde anlamları var'

Türk kültüründe, "yemeğin karın doyurmanın çok ötesinde anlamları olduğunu" söyleyen Erdoğan, "Hayatın kılcal damarlarına nüfuz eden, yazılı olmayan, fakat herkesçe konuşulan hayli zengin bir dili var. Cenaze evinde helva kavurmanın, hastaya çorba yapmanın, bayram sofralarını baklava ile şenlendirmenin ifade ettiği nice duygu var. Her bir tarifimiz, içinde nice güzel tat ve aroma yanında hikayeler de barındırıyor. Güçlü toplum yapımızın zemininde büyük sofraları, paylaşmayı ve dayanışmayı bir yaşam biçimi olarak öğütleyen mutfağımızı görüyoruz" dedi.

9 bin liralık musluk gündem olmuştu

Emine Erdoğan'ın aşure günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki musluk bataryası gündem olmuştu. Bataryanın fiyatının 9 bin 640 lira olduğu ortaya çıktımıştı.