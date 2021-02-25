Altayçeşme Semt Evi'nden Maltepe işçilerine destek

Maltepe Belediyesi işçileri 23 Şubat'ta greve çıktı. Greve Maltepe sakinlerinden de destek gelmeye devam ediyor. Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan Semt Evi'nden bugün grevle ilgili bir açıklama yapıldı.

"Altayçeşme Semt Evi olarak 6 aydır devam eden ve nihayetinde grev kararı alınması ile sonuçlanan görüşmeleri yakından takip ediyoruz" denilen açıklamada, kamuoyunun belediye tarafından yanlış bilgilendirildiğinin altı çizildi.

"Söylenen yalanlara, çarpıtılan rakamlara kanmayın! Halka yalan söyleyenlere inat, emeği için direnenlerin yanında yer alın" çağrısı yapılan açıklamada şöyle denildi:

Maltepe işçilerinin yanındayız

HALKA YALAN SÖYLEMEK SUÇTUR!

Altayçeşme Semt Evi olarak 6 aydır devam eden ve nihayetinde grev kararı alınması ile sonuçlanan görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Grev kararının ardından açıkça çarpıtılmış bilgiler kullanılarak kamuoyuna yapılan açıklamaları üzülerek okuduk. Ardından bu açıklamalara karşı Maltepe’de emeğin, emekçinin yanında durması gerekenlerin de yalana ortak olduklarını ve halkı yanılttıklarını gördük.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç grev kararının hemen ardından işçilerin maaşlarına %47 zam yaptığını ancak sendikanın bu teklifi reddettiğini iddia etmektedir. Doğalında bir hak olan yol ve yemek ücretlerinin, yıllık prim vb. ek ödemelerin maaşlar içerisine dahil edilerek ücretlerin şişkin gösterilmesi gerçeği çarpıtmak demektir. Sonunda işçinin elinde kalan sefalet ücretidir. DİSK açıklamasından da görüleceği üzere işçilere sadece %8 ücret zammı teklif edilmektedir.

Biz bu türden çarpıtmaları TÜİK verilerinden biliyoruz. Ülkede var olan işsizliği gizlemek için rakamlarla dilediği gibi oynayan Çalışma Bakanlığı verilerinden tanıyoruz. Maalesef iki tutum arasında bir fark görmüyoruz. Sayılar hangi başlığın altında toplayıp çıkardığınıza göre değişiklik gösterse de işçinin eline geçecek tutarın insanca yaşamaya yetmeyeceği gerçeğinde bir değişiklik olmamaktadır. Ancak sayılarla “işine geldiği gibi” oynamak açıkça yalan söylemektir.

Diğer bir yalan ise grevci işçilerin belediye araçlarını engellendiği yalanıdır. “Camiye ayakkabıyla girip içki içtiler” yalanı söylendiğinde tepki gösterebilenler, benzer şekilde grevci işçilere yönelik açık manipülasyona neden tepki vermemekte, yalana ortak olmaktadır? Burada açıkça gizlenmekte olan bilgiyle cümleyi baştan kuracak olursak, ancak “Greve çıkan işçiler grev kırıcılarını engelliyor” denebilir. İşçilerin grevi kırmaya yönelik girişimlere karşı mücadele ediyor olmasından daha meşru ne olabilir? Halk sağlığını çok önemsediğini iddia edenler belediye emekçileri pandemi sürecinde görevlerinin dışında alanlarda çalışmaya zorlandığında, bir kısmı bu süreçte COVID-19’a yakalanarak yaşamlarını yitirdiklerinde neden seslerini çıkarmadılar, merak ediyoruz.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki toplum sağlığını olumsuz etkileyen şey emekçilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret talebi ile grev haklarını kullanmaları değildir. Toplum sağlığını olumsuz etkileyen şey örgütsüzlüktür. Emeği için direnen işçilerin karşısına pandemi koşullarını bahane ederek halkı çıkarmaya çalışmak, kimi zaman doğrudan kimi zaman dolaylı yollarla Emniyet Teşkilatı’nı “gereğini yapmaya” davet etmek, halkın emekçilere destek vermesini engellemek için atılan adımlardır.

Görevlerinden biri mahallelinin sesini üst mercilere ulaştırmak olan mahalle muhtarlarını görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Merak ediyoruz Maltepe Belediye Başkanı’nın açıklamasının yanı sıra DİSK tarafından yapılan açıklamayı okumuşlar mıdır? Kendilerine çok da uzak olmayan grev alanına gidip durumu işçilerden dinlemeye çalışmışlar mıdır? Maltepe’nin tüm mahalle muhtarlarını yalan yanlış açıklamaların peşine takılarak, pandemi koşullarını bahane ederek emekçilerin grevini kırmak yerine emekçilerle birlikte mücadele etmeye ve halkı da bu mücadeleyi desteklemeye davet etmeye çağırıyoruz.

Altayçeşme Semt Evi olarak Maltepe Belediyesi işçilerinin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Emekçilerin hangi koşullar altında geçinmeye çalıştığını en iyi bilecek olan, benzer koşullarda hayatta kalmaya çalışan biz emekçileriz. Maltepe halkına çağrımızdır: Söylenen yalanlara, çarpıtılan rakamlara kanmayın! Halka yalan söyleyenlere inat, emeği için direnenlerin yanında yer alın.

Altayçeşme Semt Evi