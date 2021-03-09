Altayçeşme Semt Evi'nde 8 Mart karma sergisi açıldı

İstanbul Maltepe’de Altayçeşme Semt Evi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hem “Pandemi döneminde çalışan kadınlar” teması altında Maltepeli kadınlar tarafından yapılan tabloların hem de Kadın Dayanışma Komiteleri’nin “Sıra yarınları kazanmakta!” başlıklı sergisinden seçilmiş emekçi kadın fotoğraflarından oluşan karma serginin açılışı yapıldı.

Sergi dolayısıyla hazırlanan tanıtım videosu da izleyicinin erişimine açılmış durumda. Tanıtım videosunda karma sergiye katılan eserler, serginin hazırlık çalışmaları esnasında çekilmiş kamera arkası görüntüleri ve serginin açılışında yapılan konuşmadan kimi bölümler yer alıyor.

TKP Maltepe Altayçeşme Semt Evi'ndeki sergi, 15 Mart’ta kadar hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek.