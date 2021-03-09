Altay tankı motorunda 'ambargo' Güney Kore ile mi aşılacak?

Savunma alanında dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından ABD merkezli Defense News, Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC'nin, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan aksaklığı aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaştığını bildirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Burak Bekdil imzasıyla yayımlanan haberde, Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics şirketleri ile motor ve güç aktarım mekanizması tedariki için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Defense News'a konuşan BMC'den üst düzey bir yetkili, "Bunlar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın bir sonucu" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Ankara'daki üst düzey bir savunma tedarik yetkilisi de anlaşmayı "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin ürettiği Altay tankında başta motor olmak üzere bazı parçaların Almanya'dan tedarik edilmesi öngörülüyordu.

Ancak Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay vermeme" kararı aldı.

Almanya, daha sonra Türkiye'ye deniz kuvvetleri tarafından kullanılan araç ve teçhizat haricinde hiçbir silahın satışına onay verilmeyeceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Kasım 2018'de BMC şirketi ile Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 250 tank üretilmesi ve ilk tankın da 18 ay içerisinde teslim edilmesi öngörülüyordu.

Ancak uygulanan ambargo nedeniyle teslimatta gecikmeler yaşandı.

'18 ay içinde tanklara takılabilir'

Defense News'da yer alan habere göre, Almanya'nın uyguladığı ambargonun "etrafından dolaşabilmek" için Güney Koreli şirketlerin Altay tankının güç aksamında yer alan bazı parçaları modifiye ederek, "Alman olmaktan çıkarması" da öngörülüyor.

Haberde yapılan anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketlerin güç aksamını tedarik edeceği ve bunların tanklara eklenmesine yardımcı olacağı bildirildi.

BMC yetkilisi, Doosan ve S&T Dynamics'in tedarik ettiği güç aksamlarının Altay tanklarına 18 ay içerisinde takılabileceğini de söyledi.

Fortune'un dünyanın en büyük 500 şirketi listesine 2009 yılında eklenen Doosan, makine ve inşaat gibi bir dizi sektörde üretim yapan çok uluslu bir şirket.

Silah, otomotiv parçaları ve makine ekipmanları üreten S&T Dynamics de Güney Kore ordusunun en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.

'Motor olmadığı zaman T0’ı başlatamıyor'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Altay tankıyla ilgili değerlendirmeler yapmış seri üretimi ve teslimat takvimine ilişkin, “Altay Tankı’yla ilgili ‘T0 +18’ sözleşmemiz var. T0, şu anlamda bir tanımlama; ön şartlar sağlanıp da üretime hazır hale gelindikten sonraki aşama. Örneğin, firma elinde güç paketi (motor) olmadığı zaman T0’ı başlatamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığı durumda, biz T0’ı başlatamadığımızda bu 18 aylık süre de başlayamıyor. Kamuyouna deklare ettiğimiz bir 18 aylık süre vardı daha önce, o zaman da çok önceden yapılmış başvurunun sonuçlanması bekliyorduk, bu başvuru şu anda pozitif ve ya negatif bir cevapla karşılaşmadı, beklemede. Ancak motor yani genel anlamda güç paketi alternatif aramaları sürüyor, çok yakında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Bu sonuçlandıktan sonra, üretim hattının da kalifikasyonu olduktan sonra ‘tester’ı başlayacak ve 18 ayı koyacağız. Burada ‘tester’ın başlaması konusunda birkaç birkaç belirsizlik var” açıklaması yapmıştı.