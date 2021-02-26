Altan Tan'dan 'Kandil fotoğrafı' yanıtı: MİT'in ilettiği mektubu götürdük

Eski HDP Milletvekili Altan Tan, son günlerde yeniden gündeme gelen Kandil fotoğraflarına ilişkin açıklamada bulundu.

Medyascope'ta katıldığı programda konuşan Tan, öncelikle İmralı'ya devlet gözetiminde gittiklerini söyledi, "O zaman iki önemli kuruluş vardı. Biri Milli İstihbarat Teşkilatı, öbürü de Kamu Güvenlik Müsteşarlığı. Bu yetkililerin gözetimi ve denetimi altında devlete ait bir kosterle İmralı'ya gittik. Ve yine devlet yetkililerinin izniyle ve görüşme esnasında Milli İstihbarat görevlisinin gözetiminde Abdullah Öcalan ile görüştük" dedi.

'MİT vasıtasıyla HDP heyetine teslim edildi'

Kandil'e gitmelerinin nedeninin MİT'in ilettiği Öcalan mektubunu PKK'ye götürmek olduğunu dile getiren Tan, sözlerine şöyle devam etti:

Niye Kandil'e gittik? Abdullah Öcalan o görüşme çerçevesinde kendi el yazısıyla arkadaşlarına yani Kandil'deki örgüt mensuplarına bu tartışmaları bitirmek için bir mektup yazdı. Bu mektup da bize verildi ve biz bu mektubu Kandil'e götürdük. Peki Abdullah Öcalan bu mektubu bize postayla mı gönderdi? Abdullah Öcalan tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanlarına, devletin güvenlik birimlerinin sorumlularına verildi. Onlar vasıtasıyla HDP heyetine teslim edildi.

Fotoğrafı kim paylaştı?

Kandil'de çekilen fotoğrafa ilişkin de konuşan Tan, paylaşmama sözü verildiğini ancak paylaşıldığını belirterek, "Bazı arkadaşlarımız bu fotoğrafların farklı algılanabileceğini söyledi ancak bu fotoğrafların onların arşivinde kalacağı söylendi. Biz daha Türkiye’ye giriş yapmadan fotoğrafların Türkiye ve Avrupa basınında yer alması bir skandaldır. Ama o zaman yayınlanan ve hiç tepki görmeyen fotoğrafların bugün suç delili gibi kamuoyuna sunulması da siyasi ahlaksızlıktır" diye konuştu.